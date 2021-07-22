В Москве мужчина травмировался во время прыжка с парашютом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столичное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело после того, как мужчина травмировался, прыгнув с парашютом. Инцидент произошел в мае 2021 в районе аэродрома «Вихрево», сообщило ведомство.

Мужчина выполнял прыжок с двухместной парашютной системой «тандем». Во время прыжка парашют, которым управлял тандем-инструктор, снесло потоком ветра. Пострадавший приземлился в частный сектор с повышенной вертикальной скоростью, получив закрытый компрессионный перелом позвонка, говорится на сайте следственного управления.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Как писал сайт kp.ru, в мае 2021 под Омском парашютистом упал во время выполнения прыжка и погиб. Он прыгал в омском аэроклубе и считался опытным спортсменом.