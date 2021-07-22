В Великобритании обеспокоились безопасностью Украины из-за российского танка «Спрут». Фото: официальный сайт Ростеха

Новый российский плавающий танк «Спрут» может погружаться под воду почти полностью и эффективно действовать в прибрежных зонах. Это «идеально подходит в случае нападения на Украину», написал в своей статье для издания The Mirror британский журналист Крис Хьюз.

Автор материала заявил, что изображения с новым танком России являются «леденящими кровь» и выразил опасение, что его «могут задействовать при военном конфликте» между Россией и Украиной.

- При таком варианте развития событий потребуется прибрежная атака с применением бронетехники, а «Спрут» как раз отличается повышенной маневренностью. Его очень сложно взять на прицел и он идеально подходит для пересечения речных систем на территории Украины. Благодаря этой разработке Россия может преследовать не одну цель. Есть ощущение, что российская сторона расширяет потенциальную мощь в Средиземноморье, - утверждается в статье.

Как сообщал сайт kp.ru, на прошлой неделе легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» прошел первый этап госиспытаний в морских условиях, в скором времени начнется второй этап испытаний, в ходе которых новый российский танк должен подтвердить возможности своего вооружения на плаву.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не собирается двигаться к войне с Украиной, никто не приемлет какую-то возможность такой войны.