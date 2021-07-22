Экономист предсказал рост реальных доходов россиян за 2021 год на 3% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рост реальных доходов жителей России за 2021 год составит 3%. Такой прогноз дал директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

Во втором квартале 2021 рост доходов россиян должен был составить от 6 до 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, на который пришелся пик влияния пандемии коронавируса на экономику. Тогда в стране возникла неопределенность – был введен режим самоизоляции, многие потеряли работу, в то время как меры господдержки еще не заработали, рассказал kp.ru эксперт.

«Поэтому в нынешнем году будет компенсировано то, что рухнуло во втором квартале 2020-го. И рост реальных доходов на 3% по итогам года – вполне реальная цифра», – считает экономист.

При этом он отметил, что если оценивать рост за два полных года, то есть 2021 и 2021, то он будет нулевым. Это объясняется тем, что в прошлом году реальные доходы граждан упали на 3%. То есть рост будет восстановительным, объяснил Остапкович.

По словам эксперта, рост реальных доходов ускорит сокращение безработицы и механизмы социальной поддержки государства. Кроме того, экономика страны растет, и это также влияет на доходы россиян, отметил он.

Вместе с тем, Остапкович допустил, что роста в 3% может и быть, если пандемия заставит власти вводить новые локдауны. В этом случае вновь возрастет безработица, которая будет иметь известные последствия, заключил экономист.

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