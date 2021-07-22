Директор Гидрометцентра спрогнозировал ливни на Кавказе и смерчи на Черном море Фото: "КП" Архив

Лето 2021 года выдалось богатым на перемены: россияне успели измаяться от изнуряющей жары, прочувствовать на себе все «прелести» ураганных ветров и ливневых дождей, из-за которых улицы городов уходят под воду.

Почему погода меняется так резко и какие регионы страдают от нее больше других – рассказал директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

- Почему происходит резкая смена погоды? После жары пришел холодный фронт. Нижний слой атмосферы и земная поверхность очень сильно прогреты и достаточно инертны, сверху холодный воздух. Возникает активная конвекция, - объясняет Киктев.

Теплый воздух устремляется вверх, частицы охлаждаются и образуется врага. Такая ситуация, по словам синоптика, типична для летнего периода, но несет в себе ряд опасностей.

Именно резкая смена погодных настроений приносит ливни с грозой, град и шквалистый ветер.

Летом 2021 года в атмосфере фиксируется больше конвективных процессов. Особенно активно они происходят над побережьем Черного моря и в Северокавказском округе.

- Причина в том, что в данных регионах субтропический климат встречается с горным рельефом. Море – источник влаги – усиливает конвективные процессы, - говорит собеседник Пятого канала.

Опасные погодные явления будут фиксироваться в России до конца июля, особенно проблематично придется жителям юга страны.

- В ближайшие дни ливни могут вызвать подтопления на территории Северо-Кавказского округа. А на Черноморском побережье сохраняется повышенная вероятность образования смерчей, — подытожил специалист.

Ранее синоптик рассказала, какая погода ожидается в Москве на предстоящих выходных 24 и 25 июля. Жителям столичного региона поведет, температура вернется к климатической норме, будет солнечно, но не жарко, сообщает RT.