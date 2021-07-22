Захарова призвала министра юстиции Украины уважать ЕСПЧ. Фото: Александр Щербак /ТАСС

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова призвала украинского министра юстиции Дениса Малюську не заниматься предвосхищением решений Европейского суда по правам человека, а уважать его. Об этом дипломат написала в четверг, 22 июля, в своем Telegram-канале.

Так, представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала слова главы украинского Минюста о том, что Россию ждет «неминуемое поражение» в ЕСПЧ после подачи межгосударственной жалобы на Незалежную.

- Сильное заявление от главы министерства юстиции Украины, который должен, по логике, уважать мнение Европейского суда по правам человека, а не предвосхищать его решения, даже не ознакомившись с исковыми материалами, - подчеркнула Мария Захарова.

Напомним, РФ подала ЕСПЧ первую в своей истории межгосударственную жалобу на Украину. Нарушения, которые описаны в данной жалобе, относятся к событиям, которые последовали за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года.

Как писал сайт kp.ru, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле считают закономерной жалобу российской стороны на Украину в ЕСПЧ.