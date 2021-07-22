Представитель МакSим заявила о стабильном состоянии певицы Фото: Евгения ГУСЕВА

Состояние певицы Марины Максимовой (МакSим), которую более месяца назад ввели в медикаментозную кому, в настоящее время остается стабильным, значительных улучшений или ухудшений ее здоровья нет. Об этом в четверг, 22 июля, сообщила пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.

- Пока что, все абсолютно также. Состояние стабильно, серьезных улучшений или ухудшений нет, - сказала она в интервью агентству ТАСС. Ранее представитель МакSим говорила, что врачи оценивают состояние певицы как стабильно тяжелое.

Напомним, 11 июня известная российская певица начала чувствовать симптомы простуды, температура у нее поднялась до 39 градусов. Состояние исполнительницы стремительно ухудшалось, но тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 19 июня МакSим госпитализировали с пневмонией, ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

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