Рассмотрение в ЕСПЧ российской жалобы против Украины предположительно займет несколько лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель РФ в Совете Европы посол Иван Солтановский считает, что процесс рассмотрения межгосударственной жалобы России против Украины в Европейском суде по правам человека может занять несколько лет.

"Имеющийся опыт рассмотрения ЕСПЧ межгосударственных дел показывает, что априори ответить на этот вопрос крайне сложно. Ранее на рассмотрение подобных жалоб уходили многие годы", - сказал Солтановский журналистам РИА Новости.

Он напомнил, что нынешний председатель Европейского суда Роберт Спано заявлял о стремлении значительно сократить эти сроки.

"Тем не менее, рассмотрение любой межгосударственной жалобы в процедурном плане предполагает стадии вынесения предварительного решения о приемлемости жалобы и в случае его положительного характера - последующего постановления по существу. На каждой из этих стадий обычно проводятся публичные слушания", - сказал постпред.

Солтановский отметил, что в ряде случаев требуется принятие дополнительного постановления суда по вопросу справедливой компенсации.

"С учетом этого, на наш взгляд, процесс может занять несколько лет", - указал постпред.

Ранее kp.ru сообщал, что Россия подала жалобу в ЕСПЧ, обвив Украину в нарушении конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Жалоба имеет отношение к событиям, произошедшим на Украине в феврале 2014 года, когда в стране произошла "насильственная смена власти", а права и своды граждан страны были ущемлены.