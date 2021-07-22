Немецкая Wintershall Dea: «Северный поток – 2» внесет вклад в энергобезопасность Евросоюза Фото: REUTERS

Газопровод «Северный поток – 2» внесет вклад в энергетическую безопасность Европейского союза и его переход к безопасному для климата энергоснабжению. Об этом в четверг, 22 июля, сообщили представители немецкой компании Wintershall Dea.

Сообщается, что организация надеется на ввод трубопровода в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

- Будучи инвестором проекта, мы надеемся, что он будет завершен и введен в эксплуатацию в кратчайшие сроки. Мы убеждены, что «Северный поток – 2» внесет важный вклад в обеспечение европейской энергобезопасности. Он поможет компенсировать дальнейшее снижение объемов собственной добычи газа на территории ЕС, - говорится в сообщении Wintershall Dea.

Как писал сайт kp.ru, накануне официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова отметил, что соглашение Соединенных Штатов и Германии по газопроводу «Северный поток – 2» не сумеет помешать проекту выйти на финишную прямую.