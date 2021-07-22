Центр Вектор: Заболевшие в России «бразильским» штаммом ковида не были привиты

В центре Вектор заявили, что заболевшие в России «бразильским» штаммом ковида не были привиты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В научном центре "Вектор" заявили, что выявленные в России случаи заражения бразильским штаммом коронавируса носят единичный характер, а люди заболевшие им были не привиты.

"Привиты заболевшие не были", — сказали в центре РИА Новости.

Ученые отметили, что гамма-штамм удалось обнаружить в России благодаря чувствительности системы слежения за распространением новых вариантов инфекции.

"Следует ожидать, что в Российской Федерации конкурентные преимущества варианта "дельта" станут препятствием для потенциального распространения варианта "гамма", — сказано в заявлении.

Ранее портал kp.ru подробно рассказал своим читателям о том, что на данный момент известно ученым о новом штамме коронавируса, который впервые был выявлен в Бразилии, где быстро распространился, тем самым вызвав новую волну пандемии в стране и обеспокоенность ученных и медиков в мире.