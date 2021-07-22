Отстыковка российского модуля «Пирс» перенесена на несколько дней Фото: EAST NEWS

Работы по расстыковке старого космического модуля «Пирс» с МКС перенесены на несколько дней. Пока о причинах переноса работ не сообщается. «Пирс» освободит место для нового многофункционального лабораторного модуля «Наука», который уже стартовал с Байконура.

Предполагается, что отстыковка может произойти 24 или 25 июля. Не исключено, что задержка связана с коррекцией в графике прибытия «Науки», сообщает сайт mk.ru.

После отстыковки «Пирс» будет сведен с орбиты вместе с грузовым кораблем «Прогресс МС -16». Их должны затопить в несудоходной части Тихого океана. Пока комментариев Роскосмоса по поводу переноса сроков не поступало.

21 июля 2021 с космодрома "Байконур" стартовал модуль "Наука". Его выведет на орбиту ракета-носитель «Протон-М». Лабораторный модуль будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований для развития фундаментальной науки и социальной сферы. В том числе он будет способствовать развитию и наращиванию российского сегмента станции.