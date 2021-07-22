Суд оштрафовал Twitter на 5,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент Фото: REUTERS

Мировой суд Таганского района российской столице оштрафовал Twitter за отказ компании удалять запрещенный на территории России контент. Сумма штрафа в этот раз составила 5,5 миллиона рублей. Об этом в четверг, 22 июля, сообщили в пресс-службе суда.

- Постановлением мирового судьи судебного участка номер 422 Twitter признан виновным в совершении административных правонарушений. Компании назначили штраф на общую сумму в 5,5 миллиона рублей, - сообщила представитель суда в интервью агентству ТАСС.

В общей сложности сумма полученных Twitter штрафов за неудаление запрещенной в России информации уже достигла 33,4 миллиона рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, сегодня суд за отказ удалить запрещенный контент также оштрафовал социальную сеть Facebook на шесть миллионов рублей и Telegram на 11 миллионов рублей.