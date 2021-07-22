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Общество22 июля 2021 18:59

Суд оштрафовал Twitter на 5,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент

Сумма штрафов, полученных Twitter, достигла 33,4 миллиона рублей
Ксения АНУФРИЕВА
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Суд оштрафовал Twitter на 5,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент

Суд оштрафовал Twitter на 5,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент

Фото: REUTERS

Мировой суд Таганского района российской столице оштрафовал Twitter за отказ компании удалять запрещенный на территории России контент. Сумма штрафа в этот раз составила 5,5 миллиона рублей. Об этом в четверг, 22 июля, сообщили в пресс-службе суда.

- Постановлением мирового судьи судебного участка номер 422 Twitter признан виновным в совершении административных правонарушений. Компании назначили штраф на общую сумму в 5,5 миллиона рублей, - сообщила представитель суда в интервью агентству ТАСС.

В общей сложности сумма полученных Twitter штрафов за неудаление запрещенной в России информации уже достигла 33,4 миллиона рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, сегодня суд за отказ удалить запрещенный контент также оштрафовал социальную сеть Facebook на шесть миллионов рублей и Telegram на 11 миллионов рублей.