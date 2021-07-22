Возведение нового кадетского корпуса Минобороны в Омске завершат ко Дню строителя

​Всего в текущем году в ведомственные довузовские учреждения будет зачислено более 2,3 тыс. воспитанников. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Омске завершается строительство военного городка кадетского корпуса, что позволит его воспитанникам 1 сентября начать учебный год на новых фондах довузовского образовательного учреждения Минобороны России. Строительно-монтажные работы по возведению объектов городка будут завершены ко Дню строителя 8 августа.

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в четверг проинспектировал готовность нового комплекса в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа.

Городок начали строить с декабря прошлого года. Работы развернулись на площади почти в 15 га. Учебный корпус с музеем, библиотекой, интерактивным тиром, мастерскими и классами дополнительного образования, столовая, два спальных корпуса, медпункт, крытый спортивный комплекс с залами для гимнастики, единоборств, а также игровых видов спорта будут сданы уже к 1 сентября.

Кадетский корпус в городе Омске будет первым довузовским учреждением Министерства обороны, возведённым менее чем за один год.

Воспитанники учебного заведения будут размещены в кубриках секционного типа с двумя жилыми комнатами, гардеробной и отдельными душевыми и туалетными комнатами.

В зданиях для учеников будут расположены специальные аудитории по физике, химии, биологии оснастят самыми новейшими приборами для проведения научных опытов. Для изучения иностранных языков лингафонные системы интерактивного общения. В кабинете робототехники можно будет решать различные конструкторские задачи. Также предусмотрены мастерские по авиа- судомоделированию, класс для обучения вождению на автомобиле, зал для уроков по танцам и пению, шахматный клуб, фото и видео студии.

Всего в текущем году в ведомственные довузовские учреждения будет зачислено более 2,3 тыс. воспитанников.