Лукашенко подписал декрет о перераспределении полномочий президента Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал декрет о перераспределении полномочий президента страны. Об этом в четверг, 22 июля, сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе главы государства.

- Президент делится функциями! Александр Лукашенко подписал декрет №4 о перераспределении полномочий главы государства, - говорится в сообщении.

Теперь часть президентских функций, которые касаются приватизации государственной собственности в Белоруссии, переходят к правительству и местным органам власти. Подписанный белорусским лидером документ вносит корректировки в декрет №3 от 1998 года. К правительству в некоторых случаях переходят полномочия главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных при приватизации перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию компаний.

Напомним, что в настоящее время в Белоруссии готовят проект новой Конституции. Планируется, что он будет вынесен на референдум в начале следующего 2022 года, а подготовлен проект новой конституции должен быть до конца текущего года.