TikTok и YouTube больше всего беспокоят российских родителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российские родители назвали соцсеть, которая беспокоит их больше всего. В опросе, проведенном компаний ESET, респонденты поделились, что их беспокоит в виртуальном пространстве.

Большинство родителей обеспокоены TikTok и YouTube. Тревогу по поводу использования соцсетей высказывают 56% респондентов. Причем каждый четвертый опрошенный поделился, что дети не только смотрят контент, но и создают свой. Подрастающее поколение активно делится фото и видеороликами.

Самой популярной площадкой YouTube — ресурсом интересуется 72% детей. В пятерку популярных вошли также TikTok, "ВКонтакте", Instagram и LIKE.

Только 17% взрослых не имеют ничего против социальных сетей и не ставят детям никаких ограничений

Сами дети чаще всего смотрят развлекательный контент (77%) и играют в онлайн-игры. А вот на обучающий контент и общение с друзьями в Сети времени почти не остается, сообщает Life.ru.

Ранее специалисты "Лаборатории Касперского" провели исследование, которое показало, что первые смартфоны и планшеты есть у детей уже в 5-6 лет. К 16 годам свои аккаунты в соцсетях есть у 95-99 процентов подростков.