Болгария отменила оплату виз для детей до 12 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Болгарии отменили визовый сбор для детей младше 12 лет. Ранее он составлял 35 евро.

"Правительство отменяет визовый сбор для детей до 12 лет и снижает в три раза тариф для удостоверения документов "апостиль", которое совершается министерством иностранных дел, он составит 5 левов (около 2,5 евро. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении ведомства.

При этом правительство повысило визовый тариф для совершеннолетних граждан с 60 до 80 евро. Но отмечено, что эта мера не коснется граждан России, Белоруссии, Армении и Азербайджана. Для них консульский сбор, как и раньше будет составлять 35 евро.

Напомним, что граждане России могут путешествовать в другие страны, если они имеют прививку от коронавируса или тест на наличие антител. Сертификат о прививке и результаты теста стали в настоящее время обязательным документом для путешествий по миру.