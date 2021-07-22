Минфин США ввел санкций против министра обороны Кубы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американское министерство финансов в рамках «закона Магнитского» объявило о введении санкций против министра вооруженных сил Кубы. Об этом говорится в распространенном сообщении ведомства в четверг, 22 июля.

Помимо главы кубинского оборонного ведомства под очередные санкции со стороны Соединенных Штатов попала Национальная специальная бригада, которая входит в состав министерства внутренних дел островного государства.

По мнению министерства финансов США, фигуранты санкционного перечня якобы причастны к подавлению протестов на территории Кубы.

Напомним, накануне глава министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья говорил, что американские власти напрямую причастны к организации масштабных беспорядков, которые произошли 11 июля.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне председатель комитета российское Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что все социально-экономические проблемы Кубы связаны, прежде всего, с санкциями со стороны США.