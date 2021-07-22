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В мире22 июля 2021 20:07

Минфин США ввел санкций против министра обороны Кубы

В рамках «закона Магнитского» Штаты также ввели санкции против спецподразделения МВД Кубы
Ксения АНУФРИЕВА
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Минфин США ввел санкций против министра обороны Кубы

Минфин США ввел санкций против министра обороны Кубы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американское министерство финансов в рамках «закона Магнитского» объявило о введении санкций против министра вооруженных сил Кубы. Об этом говорится в распространенном сообщении ведомства в четверг, 22 июля.

Помимо главы кубинского оборонного ведомства под очередные санкции со стороны Соединенных Штатов попала Национальная специальная бригада, которая входит в состав министерства внутренних дел островного государства.

По мнению министерства финансов США, фигуранты санкционного перечня якобы причастны к подавлению протестов на территории Кубы.

Напомним, накануне глава министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья говорил, что американские власти напрямую причастны к организации масштабных беспорядков, которые произошли 11 июля.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне председатель комитета российское Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что все социально-экономические проблемы Кубы связаны, прежде всего, с санкциями со стороны США.