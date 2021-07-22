Минстрой одобрил идею о взыскании коллекторами долгов за коммуналку

Коллекторам могут разрешить взыскивать с россиян долги по ЖКХ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минстрой поддержал инициативу российских водоканалов о взыскании коллекторами долгов за коммуналку с физических лиц. Об этом сообщается на сайте Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ).

Часть Жилищного кодекса запрещает привлекать коллекторов к возврату долгов за услуги ЖКХ. Однако в водоканалах отметили, что запрет способствует росту задолжностей коммунальных служб, что в дальнейшем может сказаться на системе очистки сточных вод, а позже приведет к «нарушению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и лишению конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду».

Также по данным РАВВ, оплатить коллекторов дешевле, чем создать контролирующие подразделения на базе коммунальных служб. Либо тогда появиться необходимость в увеличении тарифов для населения.

Ранее вопрос о помощи в взыскании долгов коллекторами рассматривался в январе 2020 года.