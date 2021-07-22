Глава российской делегации пригрозил покинуть форум ОБСЕ из-за «лживой риторики» Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ Константин Гаврилов пригрозил покинуть форум, если украинская сторона будет продолжать свою «лживую риторику». Об этом он заявил в четверг, 22 июля, выступая на пленарном заседании.

- Необдуманные высказывания о якобы концентрации российских войск в приграничных районах используются украинскими представителями на форуме в качестве ширмы для продолжающейся в течение семи лет «необычной военной деятельности» в Донбассе с привлечением до 60 тысяч военных из Украины, - сказал Константин Гаврилов.

Дипломат подчеркнул, что после завершения контрольных проверок войска России вернулись в места постоянной дислокации. По его словам, если украинская делегация и в дальнейшем придерживаться своей «лживой, безответственной риторики», то профессионального обсуждения вопроса на форуме не получится. При этом «еженедельные инсинуации» Украины Запад продолжит выслушивать без участия российской делегации.

Константин Гаврилов добавил также, что российская сторона осуждает карательную операцию Киева против населения Донбасса и выступает за мирное урегулирование конфликта на востоке страны в прямом диалоге властей с Донецком и Луганском.