Суд арестовал судмедэксперта за подлог в деле о гибели замминистра культуры Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Басманный суд российской столице арестовал судмедэксперта, который проводил экспертизу по делу о гибели заместителя главы московского департамента культуры Леонида Ошарина. Специалисты подозревают в служебном подлоге. Об этом в четверг, 22 июля, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

- Судья удовлетворил ходатайство об избрании в отношении судмедэксперта А. Пенцакова, которого подозреваемого в халатности и служебном подлоге, меру пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован до 21 сентября текущего 2021 года, - говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, Леонид Ошарин был найден мертвым в Крыму в минувшем 2020 году. Причиной его смерти считается самоубийство, однако правоохранители не исключали, что чиновника могли убить. Леонид Ошарин был заместителем руководителя департамента культуры Москвы с ноября 2018 года.