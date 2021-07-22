Российский Су-27 сопроводил истребитель ВВС Германии над Балтийским морем Фото: Александр КОЦ

Российский истребитель Су-27 сопроводил многоцелевой истребитель FGR.4 «Тайфун» военно-воздушных сил Германии над водами Балтийского моря. Об этом в четверг, 22 июля, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Этим вечером российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали над акваторией Балтийского моря иностранную воздушную цель, которая приближалась к государственной границе страны. Для идентификации цели в воздух подняли истребитель Су-27 из состава дежурных сил Балтийского флота.

- Экипаж российского самолета идентифицировал воздушную цель как немецкий многоцелевой истребитель FGR.4 «Тайфун» и сопроводил его. После разворота иностранного судна от государственной границы РФ истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения границы допущено не было, - говорится в сообщении.

Отмечается, что весь полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.