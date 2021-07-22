В работе сайтов крупнейших компаний США произошел сбой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В работе сайтов крупнейших американский компаний произошел массовый сбой. Об этом в четверг, 22 июля, свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу интернет-страниц.

В частности, неполадки наблюдались в работе онлайн-сервисов таких американских гигантов, как Amazon, Microsoft, Google и McDonald’s. Сбой также был зафиксирован у сервиса аренды жилья Airbnb и стриминговой платформы HBO Max. На проблемы в работе порталов сегодня жаловались и пассажиры авиационной компании Delta Airlines.

Проблемы были зафиксированы и на сайтах нескольких крупных банков, в том числе финансовой организации American Express и US Bank. Продолжительное время были недоступны онлайн-сервис компьютерных игр Steam и видеоплатформа HBO Max.

Причина массового сбоя в работе крупнейших сайтов по всему миру пока что не известна.