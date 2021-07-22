Затопление модуля "Пирс" перенесли на 24 июля 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отстыковка модуля "Пирс" от Международной космической станции (МКС) перенесена на сутки и запланирована на 24 июля 2021 года. Об этом говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".

Отмечается, что эксперты ракетно-космической отрасли проанализировали все необходимые данные, в том числе подробно изучили сведения из телеметрии модуля "Наука".

- Специалисты <...> приняли решение назначить затопление модуля "Пирс" на 24 июля 2021 года. Через несколько часов после расстыковки связка из корабля и модуля будет сведена с околоземной орбиты и затоплена в несудоходном районе Тихого океана, - говорится в сообщении госкорпорации.

Покинув МКС "Пирс" освободит место для нового многофункционального лабораторного модуля "Наука", который стартовал с космодрома Байконур 21 июля.

Ранее сообщалось, что модуль "Наука" будет выведен на орбиту ракетой-носителем "Протон-М". Лабораторный модуль будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований для развития фундаментальной науки и социальной сферы.