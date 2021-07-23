Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок прокомментировал сокращение артистов в Театре Ермоловой

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что уровень занятости артиста - это не только желание или нежелание художественного руководителя и дирекции.

По его мнению, здесь несколько важных факторов, которые нужно учитывать, в том числе и личные амбиции.

- Нужно понимать, что занятость артиста - это не только желание или нежелание худрука и дирекции. Это обоюдный процесс, и порой мы, как и, думаю, многие мои коллеги, получаем от артистов отказы участвовать в той или иной работе. Из-за творческих разногласий с режиссером, коллегами, личных амбиций и так далее. Но стремится к этому нужно. А вот достичь полной занятости труппы в текущем репертуаре практически невозможно, - рассказал "Известиям" Крок, комментируя появившиеся накануне сообщения о сокращении артистов в Театре имени Ермоловой на фоне пандемии.