Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт23 июля 2021 4:54

Глава WADA расстроился из-за формы российских спортсменов на Олимпиаде в цветах флага

Он признался, что расстроен решением CAS о сокращении санкций до двух лет и разрешением выступать россиянам с цветами флага своей страны на форме
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька признался, что весьма разочарован тем, что российские спортсмены на Олимпиаде в Токио будут выступать в форме с флагом своей страны. Об этом он заявил на пресс-конференции.

- Мы следим за тем, чтобы Россия выполняла все условия CAS (Спортивного арбитражного суда). Однако мы расстроены из-за решения CAS, который позволил сократить санкции до двух лет, а также разрешил выступать спортсменам с цветами российского флага на форме. Мы считали, что должен был быть нейтральный статус, - заявил во время своего выступления Банька.