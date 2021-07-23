Глава WADA расстроился из-за формы российских спортсменов на Олимпиаде в цветах флага

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька признался, что весьма разочарован тем, что российские спортсмены на Олимпиаде в Токио будут выступать в форме с флагом своей страны. Об этом он заявил на пресс-конференции.

- Мы следим за тем, чтобы Россия выполняла все условия CAS (Спортивного арбитражного суда). Однако мы расстроены из-за решения CAS, который позволил сократить санкции до двух лет, а также разрешил выступать спортсменам с цветами российского флага на форме. Мы считали, что должен был быть нейтральный статус, - заявил во время своего выступления Банька.