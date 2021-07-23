Оргкомитет Олимпиады объявил о заражении коронавирусом 19 человек

Оргкомитет Олимпиады "Токио-2020" объявил, что у 19 человек тест на наличие в организме коронавирусной инфекции оказался положительным. Такие результаты за последние сутки сдали люди, задействованные в проведении летних Олимпийских игр, гвоорится в сообщении на сайте оргкомитета 23 июля.

Отмечается, что трое из числа инфицированных являются проживающими на территории Олимпийской деревни. Также положительный результат на ковид сдали три спортсмена.

Накануне сообщалось, что covid-19 был выявлен у 12 человек.