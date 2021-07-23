Последние новости на утро 23 июля 2021: МИД Украины пригрозил России "реваншем" по "Северному потоку-2"

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 23 июля 2021 года.

Соглашение между Соединенными Штатами и Германией по "Северному потоку – 2" не остановит украинскую сторону в борьбе против трубопровода, глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба пригрозил России "реваншем" по газопроводу.

- Игра еще не закончилась, она просто была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти, для того, чтобы максимально защитить наше государство. Это соглашение между американской и германской сторонами – это не конец истории. У Киева есть много вопросов к западным партнерам по поводу имплементации договора, - заявил он в ходе брифинга.

Игры коррупционеров: "Не для того они воруют, чтобы прятать!". Как мы докатились до того, что олигархи могут позавидовать роскоши, в которой купаются простые российские полковники. Эксперты «Комсомольской правды» ответили на этот вопрос.

Из-за засухи в мире за последние 50 лет погибли 650 тысяч человек, в результате штормов погибли более 577 тысяч человек, а в наводнения и экстремальные температуры погубили жизни 58 700 и 55 736 человек соответственно.

Российская команда выйдет на парад спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио под 77-м номером. Именно такой порядковый номер был присвоен нашей сборной согласно японскому алфавиту. Перед россиянами на стадион выйдут представители Сан-Марино, а после нас - атлеты из Сьерра-Леоне.

В Госдуме РФ разрабатывают законопроект о приоритетном зачислении на обучение в школы российских граждан. Поводом для этого стали участившиеся жалобы от жителей Москвы, которые не могут устроить своих детей в учебные заведениях из-за учеников из стран СНГ.

65-летний директор ЦРУ Уильям Бернс признался, что большая часть его седых волос была приобретена, когда служил на посту посла США в Москве. В частности, изменение цвета волос Бернс объяснил, сославшись на свой богатый российский опыт.

Жалоба "Россия против Украины" подана в Европейский суд. Это первая в истории страны межгосударственная жалоба. Составлением и подачей этого многостраничного документа занималась Генпрокуратура РФ, на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.