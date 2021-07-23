Финансист объяснил, почему "золотые дни" доллара заканчиваются Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская валюта все меньше фигурирует в торговых операциях между странами. Об этом рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган, отметив, что многие предпочитают проводить торговые сделки в своих валютах.

«Появление евро и постепенное укрепление юаня как второй-третьей мировой валюты в международных резервах стали событиями, серьезно повлиявшими на господствующее положение доллара», - приводит слова эксперта агентство «Прайм».

Коган напомнил, что были времена, когда у доллара практически не было конкурентов на рынке, однако сегодня ситуация существенно изменилась. По его словам, в ближайшие 50 лет евро и юань могут сместить американскую валюту с первого места в мировом обороте. Как он отметил, предположительно, в ближайшие годы ключевой мировой валютой станет китайский юань.

Напомним, ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин назвал доллар лучшей валютой для сбережений, но в ближайшие 6-12 месяцев, указав на сохраняющуюся долгое время высокую инфляцию в США.