Почта Банк начал выдавать Единую социальную карту Свердловской области

Многофункциональная карта «Уралочка» создана на базе платежной системы «Мир» и является электронным ключом к цифровой инфраструктуре региона. При этом получить ее может любой житель региона вне зависимости от наличия социальных выплат.

- Важно, чтобы все жители Свердловской области могли пользоваться преимуществами «Уралочки» в территориальной доступности к месту своего проживания. Расширению сети выдачи Единых социальных карт на обширной базе отделений Почта Банка мы безусловно рады, - заявил Алексей Сабитов, замминистра социальной политики Свердловской области.

С помощью «Уралочки» жители могут не только получать пособия, зарплату, пенсии и другие выплаты, но и оплачивать товары, проезд в общественном транспорте, а также услуги ЖКХ, интернета и мобильной связи, пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от партнеров проекта.

- Единая социальная карта зарекомендовала себя надежным помощником в получении социальных выплат, в повседневных делах и тратах жителей региона. Участие в программе лояльности дает ее держателю возможность получать кешбэк при оплате товаров и услуг, - пояснила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Как поясняют в Почта Банке, держатель карты получает целый пакет преимуществ: высокий процент на остаток на счете, выгодные условия по вкладам и кредитам, скидки на лекарства, кэшбек на различные категории товаров. Кроме того, на Единую социальную карту можно получить единовременное пособие на школьников. Тогда бонусов от банка будет еще больше. В частности, банк дополнительно начислит до 1000 рублей в виде 10% кешбэка на покупки по карте «Мир». Чтобы получить все бонусы, не нужно ничего делать – льготный тариф подключится автоматически, как только социальная выплата поступит на счет «Уралочки» в банке.

Единую социальную карту можно бесплатно пополнять с карты любого другого банка при сумме более 10 тысяч рублей. Кроме того, владельцы карты могут вносить и снимать деньги с карты без комиссии в банкоматах Почта Банка, Группы ВТБ и специальных POS-терминалах банка в почтовых отделениях региона.

- Единая социальная карта - масштабный и нужный проект. Владельцы этих карт получают двойную выгоду – как скидки от партнеров программы, так и различные бонусы от банка. С ней можно не только экономить, но получать прибыль, – считает Игорь Смирнов, директор макрорегиона Почта Банка в Свердловской области.

Единую социальную карту можно получить в 11 клиентских центрах и 94 отделениях почтовой связи. Для получения нужно предъявить паспорт и СНИЛС. «Уралочка» оформляется и обслуживается бесплатно на протяжении всего срока действия. А всю информацию о ней можно найти в личном кабинете специального мобильного приложения или на официальном сайте программы Многофункциональная карта «Уралочка» создана на базе платежной системы «Мир» и является электронным ключом к цифровой инфраструктуре региона. При этом получить ее может любой житель региона вне зависимости от наличия социальных выплат.

- Важно, чтобы все жители Свердловской области могли пользоваться преимуществами «Уралочки» в территориальной доступности к месту своего проживания. Расширению сети выдачи Единых социальных карт на обширной базе отделений Почта Банка мы безусловно рады, - заявил Алексей Сабитов, замминистра социальной политики Свердловской области.

С помощью «Уралочки» жители могут не только получать пособия, зарплату, пенсии и другие выплаты, но и оплачивать товары, проезд в общественном транспорте, а также услуги ЖКХ, интернета и мобильной связи, пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от партнеров проекта.

- Единая социальная карта зарекомендовала себя надежным помощником в получении социальных выплат, в повседневных делах и тратах жителей региона. Участие в программе лояльности дает ее держателю возможность получать кешбэк при оплате товаров и услуг, - пояснила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Как поясняют в Почта Банке, держатель карты получает целый пакет преимуществ: высокий процент на остаток на счете, выгодные условия по вкладам и кредитам, скидки на лекарства, кэшбек на различные категории товаров. Кроме того, на Единую социальную карту можно получить единовременное пособие на школьников. Тогда бонусов от банка будет еще больше. В частности, банк дополнительно начислит до 1000 рублей в виде 10% кешбэка на покупки по карте «Мир». Чтобы получить все бонусы, не нужно ничего делать – льготный тариф подключится автоматически, как только социальная выплата поступит на счет «Уралочки» в банке.

Единую социальную карту можно бесплатно пополнять с карты любого другого банка при сумме более 10 тысяч рублей. Кроме того, владельцы карты могут вносить и снимать деньги с карты без комиссии в банкоматах Почта Банка, Группы ВТБ и специальных POS-терминалах банка в почтовых отделениях региона.

- Единая социальная карта - масштабный и нужный проект. Владельцы этих карт получают двойную выгоду – как скидки от партнеров программы, так и различные бонусы от банка. С ней можно не только экономить, но получать прибыль, – считает Игорь Смирнов, директор макрорегиона Почта Банка в Свердловской области.

Единую социальную карту можно получить в 11 клиентских центрах и 94 отделениях почтовой связи. Для получения нужно предъявить паспорт и СНИЛС. «Уралочка» оформляется и обслуживается бесплатно на протяжении всего срока действия. А всю информацию о ней можно найти в личном кабинете специального мобильного приложения или на официальном сайте программы.