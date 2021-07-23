Полиция в Москве изъяла свыше 700 поддельных сертификатов о вакцинации с начала 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С начала текущего года сотрудники правоохранительных органов изъяли в Москве свыше 700 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на портале «МВД Медиа».

Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день продолжаются мероприятия, направленны на выявление и перекрытие каналов сбыта поддельных медицинских документов. Уточняется, что прежде всего речь идет о фиктивных сертификатах о вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа, а также справках об отрицательных результатах ПЦР-тестов, о наличии антител либо о наличии противопоказаний к прививкам от COVID-19.

«В рамках проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также различные справки, бланки, поддельные печати и штампы медицинских организаций», - говорится в заявлении.

Напомним, накануне во всех прививочных центрах Москвы открылась ревакцинация от коронавируса. Повторная вакцинация также доступна в 45 павильонах «Здоровая Москва», центрах госуслуг «Мои документы» и других популярных общественных местах.