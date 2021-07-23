Центробанк отозвал лицензию у Руна-банка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 23 июля, Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Руна-банк». Об этом говорится в сообщении регулятора.

Как уточняется, Центробанк принял решение об отзыве лицензии в связи с тем, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка.

Отмечается, что кредитная организация допускала нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Регулятор неоднократно применял меры в отношении этого банка, в том числе, вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков. Центробанк также сообщает, что с 2019 года кредитная организация была убыточной и работала в условиях корпоративного конфликта.

На данный момент в банке назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

По величине активов данная кредитная организация занимала 308-е место в банковской системе РФ.

Напомним, Центробанк также отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО «Русское финансовое общество», которую заподозрили в тех же правонарушениях.