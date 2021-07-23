Аргентина попросила не воспринимать письмо о риске срыва поставок «Спутника V» как угрозу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Советница президента Аргентины Сесилия Никколини попросила не воспринимать как угрозу свое письмо о возможном срыве контракта на поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Это не угроза», – заявила она в эфире радио Radio Con Vos.

Как отметила Никколини, отношения между Аргентиной и Россией находятся на очень высоком уровне, хотя и существуют некоторые трудности с поставками вакцины «Спутник V». В этой связи она призвала не придавать серьезного значения своему письму в адрес руководства Российского фонда прямых инвестиций, в котором просила срочно отправить в Аргентину партию второго компонента препарата.

Обращение Никколини в адрес РФПИ было опубликовано в четверг, 21 июля, в газете La Nacion. В нем советница президента Аргентины заявила, что если российская сторона не поставит в южноамериканскую республику партию второго компонента «Спутника V», то возникнет угроза срыва контракта на поставки вакцины.

Как писал сайт kp.ru, 7 июня 2021 Министерство здравоохранения Аргентины обнародовало итоги своего исследования используемых в стране трех вакцин против COVID-19 – AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V». Больше всего побочных эффектов у привитых аргентинские специалисты выявили после вакцинации российским препаратом: в пересчете на общее количество инъекций (6,9 миллиона) это 0,55%, а госпитализация пациентов понадобилась только в 0,002 процента случаев.

Отмечалось также, что «Спутник V» в Аргентине является самой популярной вакциной для профилактики коронавирусной инфекции.