На газификацию населённых пунктов Липецкой области направят 2,7 млрд рублей

На догазификацию населённых пунктов региона выделено 2,7 млрд рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел первое заседание регионального штаба по развитию газификации и газоснабжения. В нём приняли участие представители органов власти и газовой отрасли. По видеосвязи к разговору подключились руководители районов области. Игорь Артамонов проинформировал, что штаб создан для выполнения поручения Президента России по газификации домовладений до 2023 года без привлечения средств населения.

Игорь Артамонов отметил, что в настоящее время область газифицирована на 87,5%. Данный показатель - один из самых высоких в России. «Мы провели дополнительный анализ инвентаризации всех домовладений на территории Липецкой области, расположенных в уже газифицированных населённых пунктах, и установили, что до 2023 года нам предстоит догазифицировать 632 населённых пункта», – наметил цель глава региона.

На догазификацию населённых пунктов региона выделено 2,7 млрд рублей. В ходе реализации задачи процент газификации региона возрастёт на 4,5% и достигнет – 92%. Единым оператором проекта стало акционерное общество «Газпром газораспределение Липецк».

Игорь Артамонов отметил, что в регионе ни в коем случае не будет затягиваться работа по газификации населённых пунктов. Глава региона уверен, что подключения новых объектов к газу можно начать уже в следующем месяце. С этой целью он потребовал от муниципальных руководителей приложить максимум усилий.

Игорь Артамонов отметил, что для действенного контроля исполнения работ будет создана интерактивная карта догазификации. Губернатор также поручил органам местного самоуправления совместно с Газпромом предоставить всю необходимую информацию жителям области о начале приёма предварительных заявок и утвердить график работ.

«Сегодня мы – один из самых подготовленный субъектов, – сказал Игорь Артамонов. – Уверен, что сможем оперативно провести догазификацию. При этом будем учитывать финансовые возможности населения и помогать. Управлению социальной защиты поручено сформировать список мер поддержки, которые мы будем оказывать разным категориям граждан при проведении дополнительной газификации».