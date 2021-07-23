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Здоровье23 июля 2021 10:08

Мурашко: Все российские препараты от коронавируса подходят для ревакцинации

Накануне повторная вакцинация от COVID-19 началась в Москве
Абдулла ШАКИРОВ
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Мурашко заявил, что все российские препараты от коронавируса подходят для ревакцинации Фото: Николай Галкин/ТАСС

Мурашко заявил, что все российские препараты от коронавируса подходят для ревакцинации Фото: Николай Галкин/ТАСС

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все российские препараты от коронавируса подходят для повторной вакцинации.

«Все могут использоваться для повторной вакцинации», – сказал глава Минздрава в прямом эфире, организованном обществом «Знание» и Общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ.

Ранее Мурашко сообщил, что случаи заболевания COVID-19 среди привившихся россиян старше 60 лет единичны.

Президент России Владимир Путин отмечал, что вакцинация для россиян не должна быть принудительной, но при этом подчеркнул, что граждан нужно убеждать делать прививку для их же безопасности.

Напомним, в конце июня 2021 в российских регионах началась ревакцинация от коронавирусной инфекции, а также вакцинация уже переболевших COVID-19. Накануне повторная вакцинация от коронавируса началась во всех прививочных центрах Москвы.

Сайт kp.ru писал, какая вакцина лучше всего подходит для ревакцинации.