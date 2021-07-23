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Здоровье23 июля 2021 10:25

Мурашко: Достаточный для защиты от коронавируса уровень антител пока не определен

Исследования по определению необходимого иммунитета от COVID-19 продолжаются
Абдулла ШАКИРОВ
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Достаточный для защиты от коронавируса уровень антител пока не определен, сообщил Михаил Мурашко

Достаточный для защиты от коронавируса уровень антител пока не определен, сообщил Михаил Мурашко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уровень антител, достаточный для защиты от коронавируса, пока точно не определен, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в прямом эфире, в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе».

Исследования по определению необходимого для защиты от заболевания уровня иммунитета продолжаются. Повторная вакцинация от COVID-19 рекомендуется через шесть месяцев, сказал глава российского Минздрава.

Ранее группа ученых из Центра исследования рака в Сиэтле (США) выявили «суперантитело», способное бороться с различными видами коронавирусной инфекции, включая SARS-CoV2.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказывал сайту kp.ru, когда у россиян сформируется коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции. Также специалист объяснял, в каких случаях от тяжелого течения COVID-19 не спасает даже высокий уровень антител.