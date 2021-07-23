Немов прокомментировал выступление россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов Фото: Иван МАКЕЕВ

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал предстоящее выступление российской сборной на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом. Спортсмен заявил, что отказываться от борьбы из-за политических аспектов было бы не правильно.

«Думаю, все ребята, которые выступают за нашу страну, все прекрасно понимают, откуда они. Отдать 15—20 лет виду спорта и не выступить из-за отсутствия гимна и флага — странно. Люди всю жизнь сознательно шли к победе на Олимпиаде. Тут надо просто сделать дело. А мы уже будем болеть и встречать их и с гимном, и с флагом. Главное, чтобы ребята добились цели», — цитирует Немова RT.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, российские спортсмены смогут выступить только под нейтральным флагом, однако в форме атлетов могут использоваться цвета отечественного триколора. Глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька признался, что разочарован таким решением CAS, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что одну из участниц Олимпиады госпитализировали с коронавирусом. Представительница олимпийской сборной Чехии по пляжному волейболу Маркета Наус-Слукова находится в местной больнице, заболевание у нее протекает в тяжелой форме, передает «Свободная пресса».