На Украине вступил в силу закон о коренных народах Фото: REUTERS

В пятницу, 23 июля, на Украине вступил в силу закон о коренных народах. Согласно документу, соответствующим статусом теперь обладают крымские татары, крымчаки и караимы.

Упоминаний про русских в законе нет. Киев представил новый закон в качестве инструмента для обеспечения защиты культурных, информационных и других прав коренных народов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах в минувшую среду, 21 июля.

«Закон определяет, что коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки. Коренной народ Украины - этническая общность, которая сформировалась на территории страны, является носителем самобытной языка и культуры, а также составляет этническое меньшинство в составе населения Украины», - отмечалось в сообщении на официальном сайте украинского лидера.

Как отмечалось, коренные народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках конституции страны. Кроме того, документом запрещается отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов.