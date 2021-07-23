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Политика23 июля 2021 10:59

Лавров: Некоторые иностранные спецслужбы не прочь поддержать экстремистские организации в России

Запад использует для дестабилизации ситуации в РФ разные методы, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
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Некоторые иностранные спецслужбы не прочь поддержать экстремистские организации в России, заявил Лавров

Некоторые иностранные спецслужбы не прочь поддержать экстремистские организации в России, заявил Лавров

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторые иностранные спецслужбы не откажутся от поддержки экстремистских организаций, ведущих деятельность в России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Спецслужбы, как вы знаете, не прочь поддержать тех, кто заинтересован здесь в продвижении всяких экстремистских тенденций», – сказал глава российского МИД на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы».

По словам Лаврова, у спецслужб есть разные методы работы, и они уже пытаются дестабилизировать ситуацию в России.

Как писал сайт kp.ru, Лавров обвинил западных политтехнологов в намерении расшатать ситуацию в России перед выборами Государственную думу. По его словам, Запад пытается сформировать вокруг России «пояс нестабильности», в том числе за счет Белоруссии и Молдавии.

Напомним, в июне 2021 президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на участие в выборах любых уровней для тех, кто причастен к деятельности экстремистских организаций.