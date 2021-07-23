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В мире23 июля 2021 11:14

Белорусские банки и магазины обязали принимать карты «Мир» с 1 января 2022

Кроме того, с 1 января 2023 их будут обязаны принимать для безналичного расчета в интернете
Абдулла ШАКИРОВ
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Белорусские банки и магазины обязали принимать карты «Мир» с 1 января 2022

Белорусские банки и магазины обязали принимать карты «Мир» с 1 января 2022

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Банки и магазины Белоруссии с 1 января 2022 будут обязаны принимать карты российской платежной системы «Мир», сообщил Национальный банк республики.

«С 1 января 2022 года устанавливается требование о приеме к обслуживанию банковских платежных карточек «Мир» во всех платежных терминалах в организациях торговли (сервиса), в пунктах выдачи наличных, банкоматах и вновь устанавливаемых платежных терминалах самообслуживания», – сказано на сайте банка.

Банки, оказывающие услуги безналичной оплаты в интернете, будут обязаны принимать карты «Мир» с 1 января 2023 года, говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, с апреля 2021 в России платежная система «Мир» изменила свои правила конвертации валют по картам. Теперь курс иностранных денег будет фиксироваться на день проведения платежа вместо даты расчета между банками.