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Политика23 июля 2021 11:30

Лавров: Россия не даст втянуть себя в гонку вооружений

Дипломат отметил, что Москва не намерена идти на односторонние уступки Западу
Абдулла ШАКИРОВ
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Лавров, заявил, что Россия не даст втянуть себя в гонку вооружений

Лавров, заявил, что Россия не даст втянуть себя в гонку вооружений

Фото: REUTERS

Россия не даст вовлечь себя в дорогостоящую гонку вооружений, тем более что она достигла необходимого уровня оборонной мощности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на вебинаре «Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы».

Как отметил Лавров, Москва будет противостоять угрозам и ультиматумам, укрепляя свою независимость. Он добавил, что в России есть призывы примириться с Западом на его условиях, чтобы жить «вне санкций и на радость себе». Такие уступки будут расценены как слабость, отметил дипломат.

«Они любые односторонние уступки прикарманивают и затем выдвигают все новые и новые неприемлемые требования. Поэтому мы будем проводить самостоятельную, национально ориентированную и прагматичную внешнюю политику», – заключил Лавров.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава российского МИД призвал начать переговоры по запрету размещения в космосе любых видов вооружений.