Украина выразила протест из-за решения РФ привлечь население Донбасса к выборам в Госдуму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за одобрения Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения Донбасса к запланированным на сентябрь выборам в Государственную думу РФ. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, МИД Украины «выражает решительный протест» в связи с таким решением. «Такие действия российской стороны, наряду с незаконной организацией выборов в Госдуму в Крыму и Севастополе, являются грубым нарушением норм и принципов международного права, конституции и действующего законодательства Украины», - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве призвали международное сообщество осудить такой шаг со стороны Москвы и не признавать результаты выборов на данной территории, а также «усилить политико-дипломатическое давление» на Россию для «прекращения ею международно-противоправных деяний против суверенитета и территориальной целостности Украины».

Напомним, во вторник, 20 июля, Центризбирком РФ принял постановление, по которому жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), получившие российское гражданство, смогут проголосовать на выборах в Госдуму в онлайн-формате.