Доктор наук назвал полезную дозу алкоголя для мужчин и женщин

Доктор наук рассказал, сколько можно пить вина россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Существует ли полезная доза алкоголя для организма, однозначно сказать нельзя. Много факторов зависит от здоровья человека, пищи, и даже от климата местности, где он проживает. Об этом рассказал доктор наук, профессор пищевой биотехнологии, экс-директор Виншампанкомбината, российский специалист, на протяжении долгих лет изучавший виноделие в Италии, Франции и Германии Геннадий Пищиков.

«Только представьте: на Земле живет 7,5 миллиарда человек, все в разных климатических поясах, все ведут разный образ жизни, едят разную еду и у каждого разное состояние здоровья. Вывести единую для всех формулу невозможно», - цитирует эксперта «Российская газета».

При этом доктор наук отмечает, что усредненные нормы потребления алкоголя есть в каждой стране. Например, россиянам допустимо употреблять красное сухое вино каждый день, но в умеренных количествах.

«И все же некий усредненный показатель полезного алкоголя вывести можно и для нашей страны. Но при условии, что мы вполне здоровы, активно двигаемся, не лежим на диване, едим качественную пищу. Так, молодым женщинам разумно выпивать по 50-125 миллилитров хорошего - подчеркну, хорошего - сухого красного вина в день, мужчинам - в два раза больше. С возрастом эта норма подлежит корректировке», - рассказал Пищиков.

Добавим, ранее сообщалось, что в первой половине 2021 года россияне стали активнее закупаться спиртным. Так, продажи крепкого алкоголя установили новый рекорд, передает телеканал «360».

При этом финансовый консультант Александр Доржиев рассказал, что каждый россиянин в среднем тратит 2,5 тысячи рублей в месяц на алкоголь. И если бы эти деньги граждане вкладывали, к примеру, в ценные акции, то к пенсии люди могли бы обеспечить себе очень богатую жизнь, пишет ФАН.