Опрос: большинство россиян после выхода на пенсию хотели бы жить в Москве, Питере и Сочи Фото: Иван МАКЕЕВ

Россияне назвали города, в которых они хотели бы жить после выхода на пенсию. На первом месте в рейтинге оказалась Москва. Об этом говорят результаты опроса сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ».

Как передает РБК, российскую столицу назвали 16 процентов респондентов. Второе место занял Санкт-Петербург, который выбрали 15 процентов респондентов. Тройку замыкает Сочи (12 процентов). В пятерку также вошли Краснодар (6 процентов) и Калининград (3 процента).

Отмечается, что Москву и Санкт-Петербург преимущественно выбирали жители этих городов. В числе преимуществ российской столицы москвичи назвали высокий уровень социальных услуг, а также развитую инфраструктуру.

Большинство назвавших другие упомянутые города также составили москвичи. Так, среди выбравших Сочи для жизни на пенсии жители Москвы составили 36 процентов, из проголосовавших за Краснодар и Калининград москвичей 37 процентов.

Около половины респондентов (46 процентов) сообщили, что переезжать в выбранные города могли бы, используя собственные накопления. Треть (34 процента) собираются тратить на это получаемую от государства пенсию, 18 процентов опрошенных готовы продать.