В Кремле назвали задержкой ситуацию с поставками "Спутника V" на экспорт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация с поставками российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на экспорт является задержкой, а не срывом. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что главный приоритет – удовлетворение потребностей россиян.

Как отметил представитель Кремля, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) находится в контакте с Аргентиной по вопросу задержки поставок вакцин от коронавируса, чтобы урегулировать данный вопрос.

«Произошла задержка, РФПИ находится в контакте с контрагентами, чтобы урегулировать неизбежно возникающие проблемы», - заявил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, советница президента Аргентины Сесилия Никколини попросила не воспринимать как угрозу свое письмо о возможном срыве контракта на поставки «Спутник V». Обращение советницы в адрес РФПИ было опубликовано в четверг, 21 июля, в газете La Nacion. В нем она заявила, что если российская сторона не поставит в южноамериканскую республику партию второго компонента российской вакцины, то возникнет угроза срыва контракта на поставки препарата.