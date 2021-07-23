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Политика23 июля 2021 12:23

Песков: Переговоры по транзиту газа через Украину могут быть только коммерческими

Обсуждение этой темы - вопрос экономической целесообразности, отметил представитель Кремля
Абдулла ШАКИРОВ
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Переговоры по транзиту газа через Украину могут быть только коммерческими, заявил Песков

Переговоры по транзиту газа через Украину могут быть только коммерческими, заявил Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Переговоры о будущих контрактах на транзит российского газа через Украину могут идти только между коммерческими структурами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это переговоры, которые касаются экономической субстанции, экономической целесообразности», – отметил представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Как писал сайт kp.ru, накануне Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление транзита газа через Украину после 2024 года.

Ранее США и ФРГ нашли решение по проекту газопровода, отметив, что Германия будет работать над обеспечением транзита газа через Украину. Но при этом Берлин будет настаивать на санкциях Брюсселя в том случае, если Москва станет использовать «Северный поток – 2» как инструмент воздействия на другие страны. В России отметили, что газопровод не станет «оружием».