Песков считает ситуацию с принадлежностью Крыма на сайте Олимпиады-2020 поводом для реакции России Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Ситуация с принадлежностью Крыма на сайте Олимпийских игр в Токио является поводом для реакции России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Представитель Кремля отметил, что посольству РФ в Японии и российским спортивным чиновникам необходимо «предпринять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы».

Как писал сайт kp.ru, Международный олимпийский комитет (МОК) разграничил материковую часть Украины с российским Крымом на сайте Олимпиады-2020. Позже в МОК извинились и заявили, что это была досадная ошибка. Утром по токийскому времени карта была уже исправлена, и на сайте Олимпиады Крым вновь включили в состав Украины.

Напомним, Крым был присоединен к России на основании референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. В Крыму и Севастополе 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города проголосовали за воссоединение полуострова с Россией. А 18 марта, в Георгиевском зале Кремля, был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.