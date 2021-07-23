Церемония открытия Олимпиады в Токио началась. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио началась. 23 июля в 14 часов по мск токийский стадион официально открыл международные спортивные соревнования.

Главное шоу Олимпиады смотрят по всему миру сотни миллионов человек. Сайт "КП-спорт" ведет прямую онлайн-трансляцию.

Церемония открытия традиционно является визитной карточкой Олимпиады. Каждый раз организаторы стараются сделать ее еще зрелищнее и фееричнее. В этом году концепция Церемонии звучит как United by Emotion — «Объединенные эмоциями». Однако весь мир и так запомнит ее на долго. Спортсмены во время парада пройдут перед пустыми трибунами.

Шоу проходит на новом Национальном стадионе Японии в Токио, который возвели специально для Олимпиады. Японцы потратили на это чудо 1,5 млрд долларов. Стадион способен вместить 68 тысяч зрителей, но на Церемонии будут присутствовать лишь 950 ВИП-персон, из которых 800 зарубежных представителей и 150 японцев.

Олимпиады в Токио весь мир ждал 5 лет. На год больше, чем обычно. Событие должно было состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса перенесено на 2021 год.

Российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Наша команда выйдет на Церемонию открытия под номером 77 — в порядке японского алфавита.

Токийская Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.