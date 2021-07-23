Пушков раскритиковал требования Украины к Западу по «Северному потоку - 2»

Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале высмеял требования Киева к Западу, выдвинутые из-за соглашения по «Северному потоку – 2», которое ранее заключили Вашингтон и Берлин.

Как считает член Совфеда, Украина не имеет права что-либо требовать в сложившейся ситуации, а сами требования Киева Пушков назвал «типичной позицией нахлебника, который сам ни на что не способен, зато требует денег, кредитов и гарантий, которые вообще-то ему никто не обязан давать».

Напомним, накануне вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, какую компенсацию Киев должен получить от Запада в случаи завершения проекта газопровода «Северный поток – 2». Среди требований, «в первую очередь» она назвала пакет энергетических решений, который мог бы гарантировать «сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта».

Незадолго до этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение между США и Германией по «Северному потоку – 2» не остановит Киев в борьбе против газопровода, пригрозив Москве «реваншем».