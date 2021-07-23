Михаил Мурашко ответил на вопросы россиян по теме вакцинации в прямом эфире Российского общества «Знание»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о рекомендациях по вакцинации и повторной вакцинации. Фото: Российское общество "Знание".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в прямом эфире ответил на вопросы россиян по вакцинации. Эфир прошел в студии Российского общества «Знание» в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе». Министр здравоохранения рассказал об особенностях российских вакцин, дал советы по вакцинации и повторным прививкам. Михаил Мурашко подчеркнул, что все вакцины отечественного производства подходят для ревакцинации. Врачи рекомендуют сделать повторную прививку через шесть месяцев после первой, когда уровень антител в организме человека падает, и иммунитет ослабевает.

- Мы имеем большой объем наблюдений и видим, что полугодовой период достаточен, чтобы поддерживать уровень иммунитета, - рассказал министр. - Пока нет убедительных данных по количеству антител, статусу иммунитета после этого периода – эти исследования идут. Когда мы получим статистические данные, то, возможно, дадим другие рекомендации.

Глава Минздрава подчеркнул, что вакцинация – это единственный способ сберечь свое здоровье и победить пандемию COVID-19. Сейчас в России доступны четыре вакцины, разработанные отечественными учеными. Прививки для населения бесплатны, хотя производство одной двухкомпонентной вакцины стоит примерно 800 рублей. Михаил Мурашко напомнил, что во многих странах людям приходится платить за вакцинацию. Министр здравоохранения призвал зрителей беречь себя и своих близких и соблюдать все рекомендации врачей по профилактике заболевания, чтобы как можно быстрее сформировался коллективный иммунитет.

- 42 дня – это окно, необходимое для формирования иммунитета, и в этот период важно беречь себя. Сегодня нужно выиграть время, набраться терпения, выждать этот необходимый период – так мы выиграем больше, чем сиюминутная выгода. Давайте выиграем все вместе, - отметил Мурашко.

Министр также поблагодарил врачей и ученых за их исследовательскую работу. Благодаря научным экспертам постепенно накапливаются знания о самом заболевании, вакцинах и иммунитете, который формируется после прививки. Большую роль в этих исследованиях играют и пациенты – люди, заполняющие после прививки дневник самонаблюдения. По словам министра, результаты исследований вакцины Спутник V будут опубликованы осенью, а по вакцине «КовиВак» - до конца года.

- Сегодня завершаются исследования Спутник V, результаты будут опубликованы к октябрю. Данные по вакцине «КовиВак» ожидаются к концу 2021 года - началу 2022 года. Я признателен врачебному обществу за высокую культуру информирования о протекании поствакцинального периода. Также я хотел бы сказать спасибо привившимся россиянам - около 30% заполняли дневники самонаблюдения, что позволило нам собрать колоссальный объем данных по вакцинам, - рассказал Мурашко.

Огромный вклад в исследовательскую работу внесла и IT-индустрия, которая с первых дней пандемии подключилась к решению проблем здравоохранения.

- Появился большой объем исследований и разработок, подчас крайне интересных. Этот год мы бы не прожили без big data – мы сформировали сложную, уникальную систему сбора данных, и я крайне признателен коллегам математикам и программистам, аналитикам – всем, кто помогает нам в этой работе. Необходимы новые системы сбора данных, их анализа, прогнозирования – в этом вызов для системы здравоохранения сегодня, - подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, Российское общество «Знание» совместно с Акцией #МЫВМЕСТЕ проводит регулярные онлайн-эфиры на самые актуальные темы по вакцинации. На вопросы зрителей отвечают известные государственные деятели и авторитетные эксперты из профессиональной среды.