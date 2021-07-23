Мишустин: ситуация с коронавирусом в России остается напряжённой

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России по-прежнему остается напряжённой. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметив, что не все российские регионы следуют рекомендациям главного санитарного врача.

Премьер-министр указал на необходимость мониторить ситуацию с заразившимися. «Нужно и дальше тщательно мониторить ситуацию с заболевшими, чтобы прогнозировать потребность в койках, лекарствах. И, соответственно, чтобы мы могли заранее принимать меры», - сказал глава правительства, комментируя доклад министра здравоохранения, в пятницу, 23 июля на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Как отмтеил Мишустин не все российские регионы соблюдают рекомендации специалистов по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. «Не все регионы следуют рекомендациям главного санитарного врача, а между тем они направлены на то, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей», - заявил он, отметив необходимость придерживаться этих рекомендаций а, также призвал санитарных врачей занимать более активную позицию.

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