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В мире23 июля 2021 13:31

Конституционный суд Молдавии признал результаты парламентских выборов

КС республики не выявил нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования
Абдулла ШАКИРОВ
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Конституционный суд Молдавии признал результаты парламентских выборов

Конституционный суд Молдавии признал результаты парламентских выборов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конституционный суд (КС) Молдавии признал итоги досрочных выборов в парламент республики, которые прошли 11 июля 2021.

«КС признал, что после подведения итогов досрочных парламентских выборов от 11 июля 2021 года три электоральных конкурента перешли минимальный порог представительства: политическая партия «Партия действия и солидарности», избирательный блок коммунистов и социалистов и политическая партия «Шор», – сообщается на сайте КС Молдавии.

Отмечается, что суд не выявил нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования. Парламентские выборы были организованы и проведены честно, сказано в сообщении.

Напомним, на парламентских выборах в Молдавии пропрезидентская Партия действия и солидарности получила 52,8% голосов. Второе место у Избирательного блока коммунистов и социалистов экс-президента Игоря Додона – 27,1%. Также в парламент прошла партия бизнесмена Илана Шора «Шор», у которой 5,7%.

Как писал сайт kp.ru, победившая на выборах в Молдавии партия выразила готовность строить нормальные отношения с Россией.